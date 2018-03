Na próxima semana, o governo do Estado entrega mais de 100 novos veículos à Brigada Militar, sendo 86 Corollas e 28 caminhonetes, além de 164 carabinas calibre .12. O investimento é na ordem de 12,4 milhões de reais, com recursos próprios do Estado, somando aos 118 veículos entregues em dezembro do ano passado.

Deixe seu comentário: