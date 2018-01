Ações preventivas de saúde para servidores do Judiciário

Mais de 12 mil servidores do Judiciário serão beneficiados com o convênio assinado entre o Instituto de Previdência do RS e o Tribunal de Justiça, que focará em ações de prevenção e promoção à saúde. A contrapartida do valor dos exames será suportada pelo Judiciário. A proposta é autorizar exames periódicos, evitando licenças saúde de repetição e afastamento por doenças.

