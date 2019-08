Porto Alegre é a capital com o maior coeficiente de incidência da tuberculose (81,7/100 mil habitantes). Em 2018, foram 1.373 novos casos. O Plano Municipal de Enfrentamento da Tuberculose foi elaborado para melhorar esse cenário. Entre as principais estratégias para combater a doença estão o telemonitoramento e a transição de cuidado, ambas iniciadas em agosto do ano passado.