Acolhimento de moradores de rua

A prefeitura de Porto Alegre encaminhou 14 pessoas que estavam morando na rua, no Centro da cidade, para instituições municipais e programas de acolhimento. As pessoas que não possuem familiares ou amigos que as acolham ficarão durante o dia em albergues, até conseguirem um imóvel para alugar, pelo benefício moradia do programa da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania).

