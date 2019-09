Acompanhada dos pais e do irmão mais velho, princesa Charlotte tem primeiro dia na escola

Após frequentar a creche em Willcocks Nursey, em Kensington, desde janeiro de 2018, a princesa Charlotte, de 4 anos, foi à escola pela primeira vez nesta quinta-feira (5). A filha do príncipe William e de Kate Middleton vai estudar na escola Thomas’s Battersea, mesma instituição frequentada pelo irmão mais velho, George.

O garoto de quatro anos começou a estudar na instituição em 7 de setembro de 2017. Vale lembrar que três semanas foi tempo suficiente para o pequeno monarca afirmar que estava exausto e que não queria mais voltar ao local! Segundo informações da CNN de Londres, o príncipe William disse que a filha estava “muito animada” para o o primeiro dia na escola. Depois de chegar ao local de carro, a família foi recebida por Helen Haslem, diretora da instituição. Após o cumprimento, a menina foi conhecer sua turma que possui 21 alunos.

O Palácio de Kensington tuitou um vídeo mostrando a família chegando à escola, que possui cerca de 560 alunos de idades entre 4 e 13 anos. Conforme consta no site da instituição, o valor por período é de 6,4 mil libras (aproximadamente R$32,3 mil).

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️📚🏫 pic.twitter.com/8l63WEjzcw

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 5, 2019