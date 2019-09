AO VIVO: presidente Jair Bolsonaro discursa na abertura da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York

O presidente Jair Bolsonaro deve iniciar seu discurso de abertura da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos, a partir das 10h (horário de Brasília) desta terça-feira (24). Esta é a primeira vez que ele participará do evento, que reúne anualmente chefes de Estado do mundo inteiro. A Rede Pampa acompanhará o pronunciamento do presidente ao vivo na Rádio Pampa e no portal O Sul.

Acompanhe:

Presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU Presidente Jair Messias Bolsonaro discursa na abertura da 74ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Acompanhe #aovivo! Publicado por TV Brasil em Terça-feira, 24 de setembro de 2019

Bolsonaro já afirmou que o foco do discurso será a defesa das ações do governo na Amazônia, após a repercussão negativa dos incêndios que vêm ocorrendo na região. Ele deve defender ainda a soberania do Brasil e dos demais países amazônicos sobre este território. A fala também deve abordar medidas tomadas pelo governo na economia e em temas como combate à corrupção e segurança pública.

Bolsonaro estará acompanhado pelos ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, do Meio Ambiente, Ricardo Sales, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, além da primeira-dama Michelle e do deputado federal e filho dele Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

