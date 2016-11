Acontece domingo a entrega a instituições e personalidades do Destaque Troféu AGL 2016, na Capital

Neste domingo, acontece a solenidade de entrega do Destaque Troféu AGL 2016, iniciativa da Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios, presidida por Ernesto Krug (foto). Será às 12h, no hotel Deville, na Capital. Dentre os homenageados, o Sicredi da categoria empresarial Cooperativismo, a Cooperativa Languiri como Indústria Cooperativista e o SENAR-RS na categoria Qualificação Rural. Na política, recebem distinção o governador José Ivo Sartori, ao lado de Tarcisio MInetto, Caio Tibério d Rocha, Odacyr klein, Francisco Turra e Alceu Moreira, entre outros nomes e empresas de peso do cenário gaúcho.

