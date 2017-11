Acontece hoje (12) ação de prevenção ao diabetes no Parque Farroupinha. Iniciativa é da Agafarma

Sempre pensando no bem-estar das pessoas, a Rede Agafarma de Farmácias promoverá mais uma vez o tradicional evento de Prevenção ao Diabetes no Parque da Redenção em Porto Alegre, próximo ao Monumento do Expedicionário, dia 12 de novembro.

Haverá uma estrutura montada para oferecer de forma gratuita para a população os serviços de teste de glicemia, aferição de pressão arterial e orientações com equipe multiprofissional. E para a alegria das crianças, o mascote Agafinho já confirmou presença para distribuir muitos balões.

Em 2016 foram mais de 3 mil pessoas atendidas, número que superou o evento de 2015, e esse ano a Rede Agafarma espera superar novamente esse número.

O evento contará com o apoio do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul (CRF/RS) e da empresa Roche.

Mais uma vez a Rede Agafarma de Farmácias confirma sua preocupação com a saúde da população e responsabilidade na prestação de serviços para prevenção de uma doença tão importante quanto o Diabetes.

Serviço

Data: 12 de novembro de 2017

Horário: das 9h00min às 17h00min

Local: Parque da Redenção – Próximo ao Monumento do Expedicionário (Porto Alegre)

