A grande festa do agronegócio acontece neste domingo. O Troféu Senar/O Sul homenageia aqueles que mais contribuíram para o desenvolvimento do setor

Está tudo pronto para a grande festa do agronegócio. O Troféu Senar/O Sul tradicionalmente abre o calendário social da Expointer. A distinção chega a sua 17ª edição, prestando na noite deste domingo (25), mais uma vez, sua homenagem àqueles que contribuíram com suas atividades para o engrandecimento do agronegócio no Rio Grande do Sul e no País.

São empresários que atuam nos diferentes segmentos do setor, empresas que alavancam desenvolvimento e lideranças com atuação significativa em prol de atividades que igualmente impulsionam o agro como um todo no contexto nacional. A iniciativa é da Rede Pampa e do Senar-RS, integrante do Sistema Farsul.

A cerimônia acontece nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, a partir das 20h. Convidados, autoridades, lideranças empresariais e setoriais prestigiam o evento, que conta com um público expressivo. Cerca de mil convidados confirmaram presença. Estarão presentes também o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e o governador do RS, Eduardo Leite. Eles encabeçam a relação dos homenageados.

Este ano são 16 categorias que recebem a distinção. O Troféu Senar/O Sul é uma peça em bronze criada pela artista plástica Glorinha Corbetta, que representa a luta do homem do campo e sua força, engrandecendo a terra e os povos.

A decoração está a cargo de Renata Hoff. A interpretação dos hinos Nacional e do Rio Grande marcam o início da cerimônia, que também conta com um show musical surpresa, prometendo animar a plateia.

A edição 2018 do Troféu Senar/O Sul destacou 14 categorias e foi dedicada a Carlos Sperotto, que durante duas décadas presidiu a Farsul, tendo sido também um dos idealizadores da premiação. Sperotto faleceu aos 79 anos, em dezembro de 2017, deixando um grande legado pela sua atuação em prol do agronegócio no RS e no País.

Os veículos da Rede Pampa estarão atentos a tudo o que acontece na grande festa do setor. A Rádio Liberdade estará transmitindo ao vivo toda a cerimônia. A TV Pampa, igualmente, e elabora um programa especial, que levará aos telespectadores os principais momentos da premiação, com veiculação no dia 7 de setembro, entre 11h30min e 12h30min. O jornal O Sul estará circulando no próximo dia 30 com um caderno especial com todos os detalhes do evento, como acontece tradicionalmente. (Clarisse Ledur)

