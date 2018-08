Acontece neste domingo (26) a grande festa do agronegócio. A iniciativa é da Rede Pampa e SENAR-RS

O Troféu Senar-O Sul, integrado ao calendário social da Expointer, chega a sua 16ª edição, prestando na noite deste domingo (26) mais uma vez sua homenagem aqueles que contribuíram com suas atividades para o engrandecimento do agronegócio no Rio Grande do Sul e no País.

A iniciativa é da Rede Pampa e do Senar-RS, integrante do Sistema Farsul, em parceria com o Sicredi e Icatu Seguros.

A cerimônia acontece nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, a partir das 20h. Convidados, autoridades, lideranças empresariais e setoriais prestigiam o evento, que conta com um público expressivo. A apresentação fica a cargo de Vera Armando, da Rede Pampa.

Também um show especial está sendo preparado, devendo encantar a plateia, no aguardo da divulgação de personalidades e empresas que fizeram a diferença neste cenário no último ano. Eles subirão ao palco para receber o Troféu Senar-O Sul, uma peça em bronze criada pela artista plástica Glorinha Corbetta, que representa a luta do homem do campo e sua força, engrandecendo a terra e os povos.

