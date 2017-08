Acontece neste domingo (27) a grande festa do agronegócio

Há 15 anos, a Rede Pampa deu início a uma iniciativa que vem conquistando o mercado a cada ano, além de reconhecimento e visibilidade. É o Troféu Senar – O Sul, que desde o início fincou pé num único objetivo, o de destacar empresas e personalidades que contribuam com suas atividades ao longo do ano para o engrandecimento do agronegócio, numa real valorização do setor que mais movimenta a economia como um todo.

Nestes 15 anos, o Troféu Senar – O Sul distinguiu organizações das mais diferentes cadeias alimentares, produtores rurais, lideranças, autoridades, sempre em busca de valorização de suas ações, premiando talentos, conhecimento, tecnologia, maquinário, produção vegetal e animal, insumos e tantas outras vertentes relacionadas ao agronegócio.

Com a parceria do Senar-RS, integrante do Sistema Farsul e que dá nome à premiação, outras organizações associaram suas marcas ao evento, como é o caso ainda hoje da Icatu Seguros e Mapfre Seguros, entre outras, em anos anteriores. Outra permanência na estrutura do prêmio diz respeito à artista plástica Glorinha Corbetta, criadora do troféu que anualmente é entregue aos destacados, uma peça em bronze que reproduz a força do homem do campo e sua labuta.

Esta 15ª edição do Troféu Senar-O Sul é ancorado no conceito “a quem enriquece a terra e alimenta os povos” e premia na noite deste domingo 14 categorias que reforçam a idealização da distinção, já consagrada, e inserida no calendário oficial da Expointer.

Cerca de 800 convidados deverão marcar presença nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, palco da premiação, que tanto orgulha promotores e apoiadores. Durante a cerimônia, o clima de expectativa dá o tom à festa, também ancorada na apresentação de Vera Armando, da Rede Pampa, que vai aos poucos descrevendo atividades e atuações dos homenageados, até a divulgação final de seus nomes, ao subirem ao palco para receberem o troféu das mãos de outras personalidades. Estes momentos dão o ritmo a entrega dos troféus, em alguns momentos seguidos de muita emoção, como foi o caso da homenagem póstuma ao ministro Mendes Ribeiro Filho, por sua viúva Fernanda Lima de Mendes Ribeiro, na 13ª edição.

Show com artistas de renome pontuam o encerramento de cada edição da festa, quando também todos os premiados sobem ao palco para a foto oficial do evento, reproduzida nas páginas do jornal O Sul e pontuada pelas lentes dos repórteres da TV Pampa e retransmitida através dos microfones das emissoras integrantes da Rede Pampa em todo o Estado. (Clarice Ledur).

