Acordo da Justiça com governo gaúcho prevê retirada de presos das viaturas até final de semana

Um acordo entre o Judiciário e instituições vinculadas à área da Segurança Pública do Rio Grande do Sul prevê que os presos que aguardam vagas no sistema prisional em viaturas, em um terreno ao lado do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), em Porto Alegre, serão levados para presídios até o final de semana.

Após reunião coordenada pela desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, a decisão foi tomada no fim da tarde desta quinta-feira (26). A magistrada é relatora do habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública no mês de maio, que contesta a permanência de presos em viaturas e delegacias de polícia. O mérito do habeas corpus ainda deverá ser julgado pela 6ª Câmara Criminal.

Foi acordado, também, que os presos que estão em celas de delegacias serão transferidos para penitenciárias. O acordo foi selado após uma série de encontros realizados no Tribunal de Justiça, que iniciaram em maio deste ano.

Deixe seu comentário: