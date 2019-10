Acordo da União Europeia com Mercosul não deve ser aprovado antes de 2021

A aprovação da União Europeia (UE) para a assinatura do acordo comercial com os países do Mercosul não acontecerá antes do final de 2020. Foi o que disse a comissária europeia de Comércio, Cecilia Malmström, nesta terça-feira (02). As negociações entre os dois blocos chegaram a um acordo político em junho, após 20 anos de negociações comerciais. Entretanto, o texto deve passar ainda por uma revisão dos países da Europa.

Uma das preocupações, segundo Malmström, é em relação ao meio ambiente. De acordo com ela, os países, principalmente o Brasil, precisa respeitar o Acordo de Paris. Essa é a primeira iniciativa de abertura de compras governamentais entre os dois blocos, e tem significado expressivo para os países do Mercosul. Além disso, o acordo constituirá uma das maiores áreas de livre comércio do mundo representando o segundo maior tratado assinado pelos europeus – perde apenas para o firmado com o Japão, segundo integrantes do bloco – e o mais ambicioso já acertado pelo Mercosul, que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

