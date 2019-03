Acordo de Brexit é rejeitado pela terceira vez por parlamento britânico

Nesta sexta-feira (29), os parlamentares britânicos votaram, mais uma vez, por não aceitar o acordo feito entre a primeira-ministra Theresa May e a União Europeia (UE) para conduzir a saída britânica do bloco. É a terceira vez consecutiva que o Parlamento rejeita o acordo, deixando a data e os termos do Brexit incertos. A votação teve 344 votos contra e 286 a favor do acordo entre May e a UE. Depois do resultado, a primeira-ministra disse que a decisão traz “graves” consequências para o processo e que teme que o Parlamento tenha chegado no “limite” de votações para a saída do bloco.

Antes da votação, a primeira-ministra havia pedido que os parlamentares “deixassem de lado a si mesmos e seus partidos e aceitassem a responsabilidade dada pelo povo britânico”. May também ofereceu sua renúncia caso os deputados aprovassem o acordo, que permitiria a saída do Reino Unido do bloco em maio. Alguns apoiadores do Brexit que mostravam resistência, como o ex-ministro do Exterior e provável concorrente para substituir May, Boris Johnon, disse que rejeitar o acordo apresentava o risco de o país ser “forçado a aceitar uma versão ainda pior do Brexit ou perder o Brexit inteiramente”. Já o Partido Democrático Unionista, da Irlanda do Norte, com dez assentos na Câmara dos Comuns, se recusou a apoiar o acordo porque o texto trataria a Irlanda do Norte de maneira diferente do restante do Reino Unido. May afirmou que, com esse resultado, é provável que o Reino Unido tenha que participar das eleições europeias em maio.