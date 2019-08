Acordo de Itaipu: presidente e vice-presidente do Paraguai prestam depoimento

Os últimos dois dias no Paraguai foram marcados por esclarecimentos do presidente e do vice-presidente do país, sobre o acordo de Itaipu. O vice-presidente paraguaio, Hugo Velázquez, depôs nesta segunda-feira (12), para promotores do Ministério Público. Ele falou sobre o acordo que envolve o Brasil na negociação de energia produzida pela Usina Hidrelétrica de Itaipu. O depoimento de Velázquez durou cerca de sete horas.

Já o presidente Mario Abdo Benítez, prestou explicações aos representantes do Ministério no último domingo (11). Benítez entregou seu aparelho celular pessoal para que o mesmo seja periciado. O Ministério Público paraguaio apura a suspeita de irregularidades na renegociação do contrato de compra e venda pelo dois países.

O caso está gerando polêmica no Paraguai, e foi motivo de pedidos de impeachment do atual presidente do país, Mario Abdo Benítez. Relembre o caso.

