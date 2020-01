Flávio Pereira Acordo entre governo e Cpers pode ser fechado hoje

Por Flavio Pereira | 8 de janeiro de 2020

Representantes do governo reuniram-se com o Cpers. (Foto Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

O posicionamento do governo sobre as reivindicações apresentadas pelo Cpers no encontro com um grupo de secretários ontem na Secretaria da Educação, será apresentado hoje em nova reunião. O governador confirmou na tarde de ontem ao colunista esta informação,e reiterou que “esperamos que a partir do posicionamento que o governo apresentar, possa ser encaminhada definitivamente esta questão”. Nesta quarta-feira, ocorre uma nova – e talvez definitiva – reunião com o Cpers.

TCE pediu dados que já havia recebido?

Sobre o despacho do Tribunal de Contas, para que o executivo prestasse em 72 horas, informações sobre o cronograma de recuperação do ano letivo, Eduardo Leite disse o que o governo já havia feito isso: “a questão é objetiva, o governo já tinha tomado as providencias, esclareceu ao Tribunal de Contas, e vai prestar tantos esclarecimentos quantos forem necessários. O papel do Tribunal de Contas é acompanhar e fiscalizar, e o nosso é atuar de forma transparente”.

Greve invisível

Em relação à dimensão da greve, o governador tem razão: permanecem em greve 132 escolas de um total de 2,5 mil instituições estaduais de ensino.

Osmar Terra em processo de fritura?

Começa a chamar a atenção o processo de desidratação a que vem sendo submetido o Ministério da Cidadania, comandado pelo deputado federal gaúcho Osmar Terra, do MDB. Depois de perder a área da Cultura, agora a Secretaria de Esportes poderá sair do Ministério. Mas o ponto crucial neste processo poderá ocorrer com a possível retirada do programa Bolsa Família da gestão do Ministério. Caso isso ocorra, é pouco provável que Osmar Terra permaneça no governo. Seu suplente na Câmara é o deputado Darcísio Perondi.

Bolsonaro ataca normas que atrasam empreendedorismo

Em novo movimento em favor do empreendedorismo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou na sua conta no Twitter que o governo vai acabar com as chamadas NRs (normas regulamentadoras), regras muitas vezes obsoletas criadas no âmbito do extinto Ministério do Trabalho. Objetivamente explica: “temos 37 NRs que infernizam a vida dos empresários, comerciantes, empreendedores, etc. Numa delas, já alterada por nós, existiam 41 itens para aplicar multas somente em banheiros das empresas (hoje são 4 apenas). Estamos revisando as demais NRs e, até dezembro desse ano, eliminaremos mais de 3.000 tipos de multas.”

