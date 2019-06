Acordo entre governo e sindicato das funerárias realiza translado gratuito para mortes não naturais

O governo do Estado oferece gratuitamente o serviço de remoção e translado de corpos, quando há necessidade de necropsia, em casos de mortes não naturais, até o Departamento Médico-Legal (DML). O sistema faz parte de um convênio entre o Governo e o Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do Rio Grande do Sul (Sesf-RS), em que funerárias credenciadas pelo Sesf-RS se responsabilizam pela remoção do corpo do local do óbito.

Existem, ao todo, 36 postos do DML no interior do RS. Por mais que seja sua obrigação, com a parceria, o governo gaúcho não precisa utilizar verba pública para a remoção e o translado dos corpos. Desde o início do acordo, que completou 18 anos, foram economizados mais de R$48 milhões dos cofres públicos. Para a diretora-geral do Instituto-Geral de Perícias (IGP), Heloísa Kuser, se trata de “uma parceria importante onde se somam esforços para facilitar o atendimento ao cidadão”.

“O trabalho é realizado de forma gratuita pelas empresas”

Como o serviço funciona?

Após atender a ocorrência, a Polícia Civil contata a Central de Remoções, que opera na capital 24 horas por dia, administrada pelo Sesf-RS. Assim que acionada, a instituição entra em contato com a funerária credenciada, que faz o serviço de remoção e translado do corpo até um posto no DML. Desta forma se uma pessoa é encontrada morta em Venâncio Aires, por exemplo, uma funerária credenciada do município é acionada, para fazer o transporte. O serviço tem abrangência em todo o Estado, exceto em Porto Alegre e Região Metropolitana, Caxias do Sul e cidades do entorno.

Números

343 é o número de funerárias credenciadas pelo Sindicato em todo o Estado;

168 é a média de quilômetros percorridos em cada atendimento;

R$ 692,00 é o custo médio de um atendimento;

Em 2018 foram realizados 4.272 atendimentos;

R$ 2,9 milhões foi o valor economizado pelo Estado no período;

4 mil é a média anual de atendimentos;

De 2000 a 2018 foram mais de 70 mil atendimentos. A economia para o Estado já supera R$ 48 milhões.

Deixe seu comentário: