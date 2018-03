“Acordo entre o Mercosul e a União Europeia será fechado em definitivo”, disse Michel Temer

O presidente Michel Temer afirmou neste domingo, em Valparaíso, no Chile, que o Mercosul e a UE (União Europeia) fecharão acordo “em definitivo”, depois de 19 anos de tratativas. O bloco econômico formado pelo Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai tenta há quase duas décadas selar um tratado de livre-comércio com países da União Europeia.

“Nós aproveitamos para fazer uma reunião, eu e o presidente Macri [presidente da Argentina], sobre a questão da aliança Mercosul e União Europeia, que vai bastante avançada. Temos alguns pequenos pontos para ainda resolver, mas os chanceleres da União Europeia e do Mercosul vão se reunir muito proximamente. Eu acho que, depois de 19 anos, foi isso que eu e o Macri concordamos, nós talvez fechemos em definitivo o acordo Mercosul e União Europeia”, disse o presidente.

Temer conversou com a imprensa depois de participar da cerimônia de posse do presidente eleito do Chile, Sebastián Piñera. Empresário bilionário e político de viés conservador, Piñera governou o país entre 2010 e 2014, e agora volta ao poder no lugar de Michelle Bachelet.

Ainda de acordo com o presidente Michel Temer, também está próxima a união do Mercosul com a Aliança do Pacífico – formado pelo Chile, Colômbia, México e Peru.

“Conversei até com o presidente do Peru [Pedro Pablo Kuczynski], muito rapidamente, mas com vistas a logo fazermos uma aliança do Mercosul com a Aliança do Pacífico”, afirmou o presidente.

Parceiro comercial

Temer disse, ao final da cerimônia de posse de Piñera, que fez questão de ir cumprimentá-lo por conta da “relação comercial fortíssima entre o Brasil e o Chile e por termos mais ou menos a mesma visão de mundo.”

Em ocasião da posse de Piñera, o Itamaraty emitiu uma nota, destacando a importância econômica que o Chile representa ao País, já que o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos, com estoque de US$ 31 bilhões.

Os países são parceiros comerciais da América do Sul e, em 2015, assinaram o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos e, atualmente, negociam acordos de compras governamentais e de serviços financeiros.

Ainda de acordo com o comunicado, o governo chileno é o segundo parceiro comercial do Brasil na região, mantendo um intercâmbio comercial da ordem de US$ 8,5 bilhões, em 2017.

“Brasil e Chile compartilham valores fundamentais como a promoção da democracia e a defesa dos direitos humanos. Os dois países também estão engajados no processo de aproximação entre Mercosul e Aliança do Pacífico”, indica a nota.

“O governo brasileiro reitera sua disposição em trabalhar com o novo governo chileno em favor do fortalecimento da relação bilateral e do aprofundamento da integração regional”, apontou o texto.

