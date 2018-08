Um acordo de governança assinado nesta quarta-feira (29) no Rio de Janeiro vai garantir por três anos o custeio e manutenção do Navio de Pesquisa Hidroceanográfico Vital de Oliveira, uma embarcação da Marinha do Brasil adquirida pelo governo federal em parceria com a mineradora Vale e a estatal Petrobras para auxiliar em pesquisas na costa brasileira.

Deixe seu comentário: