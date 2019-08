Acordo para integrar transporte coletivo é realizado por município e estado

Um protocolo de intenções para integração do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana com o de Porto Alegre foi assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Jr e o governador Eduardo Leite no fim da tarde desta quinta-feira (22). O objetivo é dar andamento a um plano de ações de interligação dos ônibus municipais e metropolitanos. Estudos mostram que muitos coletivos de cidades vizinhas entram em Porto Alegre com poucos ou quase nenhum passageiro, o que resulta em prejuízo para o trânsito e encarece o preço das passagens.

A assinatura do protocolo aconteceu no Palácio Piratini. O prefeito disse que o desafio é fazer com que a população seja beneficiada em termos econômicos e de mobilidade urbana. “Esta alternativa poderá dar mais agilidade e transferir aos usuários um menor custo da passagem, além de melhorar os deslocamentos na nossa cidade”, afirma Marchezan. O governador Eduardo Leite destaca que, transferindo mais custo para o passageiro, mais pessoas irão se afastar do transporte coletivo. “Precisamos investir na sustentabilidade do serviço para que o sistema volte a ser atrativo para os que mais precisam”, defende.

Deixe seu comentário: