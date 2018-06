Acordo para projeto de concessão do Harmonia

A Prefeitura de Porto Alegre assina nesta sexta-feira (8) o Acordo de Cooperação com o Instituto Semeia, que está auxiliando a prefeitura no desenvolvimento de um Procedimento de Manifestação de Interesse para obtenção dos estudos necessários para a estruturação do projeto de concessão do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, conhecido como Parque Harmonia.

