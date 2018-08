Acordos entre a Eletrosul e a empresa chinesa Shanghai Electric serão assinados nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (27), às 13h30min, serão assinados acordos entre Eletrosul, Shanghai Electric e Zhejiang Energy, para implantação e operação de empreendimentos de transmissão de energia elétrica no Rio Grande do Sul. O ato será no Palácio Piratini, com a presença do governador José Ivo Sartori, e das secretárias de Minas e Energia, Susana Kakuta, e do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini.

Os documentos estabelecem as condições da parceria na Sociedade de Propósito Específico (SPE) para a viabilização dos projetos que compõem o Lote A, resultante do Leilão Aneel 004/2014. O investimento total foi orçado em R$ 3,967 bilhões para a construção de 1,9 mil quilômetros de linhas de transmissão, oito novas subestações e a ampliação de 14 subestações existentes.

Expectativa

A expectativa é gerar onze mil empregos diretos. Segundo o governo gaúcho, o novo sistema de transmissão vai melhorar o fornecimento de energia para a Região Metropolitana e criar um novo ponto de atendimento na região Norte.

Em novembro do ano passado, quando da definição do acordo, o governador José Ivo Sartori destacou o esforço para manter o investimento no Estado. As negociações foram fundamentais porque a Eletrosul, uma subsidiária da Eletrobrás, venceu o leilão ANEEL nº 004/2014, mas nunca conseguiu levar o projeto adiante. Por questões legais, havia o risco de cancelar todo o processo. Graças a uma grande mobilização, surgiu a possibilidade de outra empresa assumir as obras. Assim, o acordo estabelece que a concessão, atualmente da Eletrosul, seja transferida para uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), constituída pela Shanghai Electric e o Clai Fund.

“Fizemos a nossa parte, dentro do que nos cabia, sem interferir na negociação entre as empresas. Nosso objetivo foi ajudar a construir a solução. Nossa mobilização foi intensa. Trabalhamos para dar celeridade aos processos de licenciamento ambiental. O tema era urgente e não medimos esforços. Afinal, o atraso das obras poderia dificultar a participação de projetos gaúchos em futuros leilões de energia”, destacou Sartori na ocasião.

“Este acordo significa segurança energética para quem se dispõe a investir no nosso Estado. Aumentando a capacidade de transmitir energia, o Rio Grande do Sul tem condições de atrair mais investimentos e, consequentemente, fazer com que a economia se movimente e gere mais empregos”, comemorou o governador.

Deixe seu comentário: