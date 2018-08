Nesta segunda-feira (27), serão assinados acordos entre Eletrosul, Shanghai Electric e Zhejiang Energy, para implantação e operação de empreendimentos de transmissão de energia elétrica no Rio Grande do Sul. O ato será no Palácio Piratini. O investimento total foi orçado em R$ 3,967 bilhões para a construção de 1,9 mil quilômetros de linhas de transmissão.

