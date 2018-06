Um açougueiro foi preso no domingo (3) suspeito de agredir a mulher e a sogra em Araçatuba (SP). Tudo começou depois que o homem acordou e viu que as unhas dos pés e das mãos estavam pintadas com esmalte. Ele também estava com batom nos lábios. Segundo o boletim de ocorrência, ele ficou furioso e agrediu a mulher. A mãe da vítima tentou impedir o genro e também foi agredida.