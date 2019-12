Acontece ACPA assina convênio com Sicoob e RS Garanti

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Assinaram o convênio o diretor do Sicoob, Valdemar Paetzold, presidente RS Garanti, Ângelo Mestriner, e o presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Associação Comercial de Porto Alegre assinou um convênio com o Sicoob Credicapital, de Cascavel, e Associação Garantidora de Crédito (RS Garanti) para oferecer aos seus associados financiamentos com taxas e prazos diferenciados. A partir de janeiro, o Siccob abrirá uma agência no sexto andar do Palácio do Comércio para atender clientes e associados.

Uma linha crédito de R$ 7 milhões será oferecida para atender Microempreendedores Individuais (MEI) e micro e pequenos empresários com faturamento anual até R$ 4,8 milhões. As cartas-fiança fornecidas pela RS Garanti serão até o valor de R$ 150 mil, para lastrear até 80% das operações de crédito, tanto de capital de giro como de investimento.

O Sebrae RS vai participar do convênio através da Sala do empreendedor, que tem como objetivo incentivar a legalização de negócios informais, facilitar a abertura de novas empresas e oferecer serviços aos MEI.

Para o presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Paulo Afonso Pereira, os pequenos negócios, que representam a geração de mais de 90% dos empregos formais no setor privado, se deparam com vários entraves para acesso ao crédito. “Por isso, a proposta do convênio é oferecer ao associado conhecimento de gestão, crédito e garantia. “Juntos vamos construir soluções adequadas aos nossos associados”.

No oeste do Paraná, a cooperativa atua em 19 municípios com 21 postos de atendimento. A unidade gaúcha é a primeira fora do Estado de origem. A Credicapital fechou 2018 com 30 mil associados e distribuiu R$ 12 milhões. As cooperativas do Sicoob oferecem todos os serviços e produtos de um banco, só que de um jeito diferente. No Sicoob, o associado não é apenas um cliente especial, ele também é dono e participa dos resultados e nas tomadas de decisões.

A Associação de Garantia de Crédito foi criada em 2003, em Caxias do Sul, com o apoio do Sebrae, Banco Interamericano de Desenvolvimento –BID, do Governo do estado RS, da Prefeitura de Caxias do Sul, da CIC de Caxias do Sul. A primeira iniciativa no Brasil, copiada da Itália, de um modelo para dar garantias as micro e pequenas empresas.

O convênio foi assinado durante a reunião-almoço MenuPoa desta terça-feira, 10/12, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. O tema “Crédito para pequenas empresas” foi desenvolvido pelos convidados Guido Bresolin Júnior, presidente da Cooperativa de Crédito de Cascavel e Região (Sicoob Credicapital); Jorge Imperatore, gerente do Programa Gaúcho de Microcrédito; Augusto Martinenco, coordenador do Núcleo de Acesso e Serviços Financeiros do Sebrae RS; Marcelo Lima, diretor executivo da Associação de Garantia de Crédito (RS Garanti).

