ACPA cria um canal de comunicação com Legislativo e Executivo

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promoveu nesta quinta-feira, 22/12, no Palácio do Comércio, um café da manhã com vereadores eleitos da capital gaúcha e o futuro secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Gomes, para criar um canal de comunicação entre a entidade, o Legislativo, e o Executivo. “Queremos auxiliar para que Porto Alegre retome seu desenvolvimento e torne-se novamente uma cidade boa de se viver. “Entre os vereadores presentes, Cassiá Carpes ( PP ) João Carlos Nedel ( PP ) Adeli Sell ( PT ) e Wamber di Lorenzo (PROS ).

Pereira ressaltou que Porto Alegre perdeu receita com a saída gradual das indústrias e precisa definir sua nova vocação num trabalho conjunto, de cooperação, entre o público e o privado. “Acreditamos que a capital pode ser um centro de negócios de nível mundial.” Por isso, a necessidade da construção de um grande Centro de Eventos que vai trazer conhecimento, além de movimentar o varejo, gastronomia e hotelaria da cidade.

O vereador eleito Ricardo Gomes (PP), advogado e ex-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, que assumirá a nova secretaria de Desenvolvimento Econômico, disse que irá fazer um diagnóstico da situação do município. “Nossa prioridade é desburocratizar os licenciamentos. “Quando é fácil empreender existe qualidade de vida.”

Comentários