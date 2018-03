ACPA debate nesta terça-feira (13), ao meio-dia, “Transformação dos negócios sob o olhar das novas lideranças”

Roberto Sirotsky, sócio diretor da agência de marketing digital 3yz, e Ana Luiza Ferrão Cardoso, diretora geral da Gang, rede de lojas de moda jovem, dois representantes da nova geração de empresários, serão os palestrantes do Menu Porto Alegre. Uma realização da Associação Comercial de Porto Alegre com apoio do BRDE, o evento acontece nesta terça-feira, 13/3, no Palácio do Comércio.

O tema do Menu Porto Alegre será “Transformação dos negócios, um bate-papo com as novas lideranças”, com a mediação do jornalista Mauro Schneider, editor do caderno Geração E, do Jornal do Comércio.

Sirotsky vai falar sobre as consequências da tecnologia na dinâmica das relações. “As pessoas têm mais acesso, informação, e um poder de escolha muito maior, fazendo com que ocorra uma evolução nos contatos entre elas, marcas e entidades.”

Segundo ele, o mobile tem um peso central nesta transformação, pois virou uma extensão do nosso corpo e na história da humanidade, com um impacto equivalente a roda e o fogo. “É uma época muito boa de se viver, experimentar, questionar e construir novos modelos.”

Já Ana Luíza irá tratar dos desafios da liderança nos dias de hoje, frente a um mundo todo conectado e cheio de estímulos. “Apresentarei como exemplo o case da Gang, falando sobre nosso reposicionamento e de como lidamos com o público jovem, tanto interno quanto cliente final.”

A rede de lojas Gang passou a integrar em 2013 o grupo Lins Ferrão, detentor das lojas Pompéia, quando Ana Luíza estava com 28 anos. Sua mãe, Carmen Ferrão, é a superintendente do Grupo.

