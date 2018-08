ACPA promove debate que avalia interesse das universidades em transformar a Capital num ecossistema de inovação

“Aliança para inovação: transformando conhecimento em desenvolvimento” será o tema do painel que acontece durante a reunião-almoço Menu Porto Alegre, na terça-feira, 7 de agosto, às 12h, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre. O painel será formado pelo superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC/RS, Jorge Audy, Pró-Reitor Acadêmico e de Relações Internacionais da Unisinos, Alsones Balestrin, e o Pró-Reitor de Pesquisa da UFRGS e coordenador do Comitê Executivo da Aliança pela Inovação UFRGS, PUC/RS e Unisinos, Luís Lamb. O evento será realizado no Palácio do Comércio, Largo Visconde de Cairu, Centro Histórico.

O objetivo da Aliança para a Inovação de Porto Alegre é trabalhar no sentido de transformar o conhecimento gerado nas Universidade em desenvolvimento para a Cidade de Porto Alegre, contribuindo na transformação da Capital em um ecossistema de inovação de classe mundial, retendo e atraindo talentos e melhorando a qualidade de vida. Segundo o coordenador do Comitê Executivo, Luís Lamb, com as universidades unindo esforços e conversando com a sociedade, Porto Alegre poderá transformar-se em referência.

A Aliança para Inovação é um movimento das três maiores Universidades do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica (PUC/RS), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade do Vale do Rio do Sinos (Unisinos) com o propósito de fazer ações de maneira mais articuladas em Porto Alegre.

“O gesto mais importante na questão da formação da Aliança é dar um sinal de boa vontade entre as três universidades e outras instituições que podem se engajar. É um movimento que visa amalgamar várias outras iniciativas para que no médio e longo prazo possamos ter mais condições de avançar juntos com toda a comunidade, universidades e poder público”, completa o Pró-Reitor Acadêmico da Unisinos, Alsones Balestrin.

