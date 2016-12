ACPA recebe ministro Osmar Terra que analisa questões sociais do cenário Brasil

O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, foi o convidado da reunião almoço desta segunda-feira (19) do Clube de Opinião, integrado por jornalistas e editores, tendo por palco a sede da Associação Comercial de Porto Alegre, presidida por Paulo Afonso. Osmar Terra abordou um dos grandes problemas que aflige o País, as drogas, uma das causas da violência em todo o território nacional, hoje com 60 mil homicídios/ano, sendo que o Brasil também é o país com maior incidência de acidentes de trânsito e de suicídios. Por isso mesmo ele defendeu a preocupação de seu ministério com questões sociais.

Outro tema abordado foi o Bolsa Família que em 2014 atendia a 14 milhões de famílias. Em 2006 eram 6 milhões, um aumento que reflete também a expansão da pobreza, uma vez que o program foi criado para atender pessoas em extrema situação de miséria. No entanto, o atual governo vem detectando irregularidades no Bolsa Família, com pessoas recebendo o benefício indevidamente, outros exercendo atividades paralelas mas não regularizadas para não sair do programa, o que onera os cofres públicos. Um questionário foi elaborado pelo atual governo para ser respondido por pessoas cadastradas no programa, a fim de detectar o perfil de cada uma delas. O o novo diagnóstico vai ser cruzado com outros dados a fim de trazer maior transaparência sobre os beneficiados e redução provável deste número. “Queremos eliminar 600 mil famílias e 400 mil já estão bloqueadas”.

O desenvolvimento de programas paralelos com foco na inclusão produtiva foi também analisado pelo ministro com foco na geração de empregos, priorizando o sistema 5 S. Além disso está para ser lançado um premiação aos prefeitos que promovam emancipação de seus municípios, com geração de renda e emprego. “Queremos premiar o prefeito com um trofeu que será entregue pelo presidente da República”. O ministro analisou questões políticas envolvendo a situação que o País atravessa e disse que a tendência é que as coisas entrem num ritmo de normalidade, destacando a firmeza com que o presidente Michel Temer vem conduzindo os novos rumos da nação.

Durante a reunião, o presidente da ACPA, Paulo Afonso, fez referência à edição da revista Praça do Comércio, assinada pela entidade, e que está veiculando com informaçõs sobre uma visita de representantes de Macau/China à Capital. Numa via de mão dupla, a cidade de Macau recebeu representantes da ACPA, pontuando o interesse em ampliar as relações comerciais entre aquele mercado e o RS. “Já temos um representante da ACPA em MAcau”, atestou o presidente.

