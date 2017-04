Acqua Lokos apresenta novidades para a temporada de inverno

Um dos principais complexos de lazer e entretenimento do Sul do país também está de portas abertas no inverno. O Acqua Lokos, de Capão da Canoa, investiu na infraestrutura interna do parque e criou novas atrações para funcionar o ano inteiro. Desde março, o Acqua Lokos vem operando nas sextas-feiras, sábados, domingos e feriados. Para a Páscoa, o Complexo abre as portas já na quinta-feira santa, dia 13 de abril.

É importante lembrar ao visitante que na temporada de inverno a diversão no Acqua Lokos está voltada para a natureza e atrações “secas”. Três áreas do Complexo ficaram ativas para receber o público: Hotel, Fazenda e Diversão, onde estão três montanhas russas – La Inversa, Mad Montanha (a 2ª maior do Brasil toda em madeira) e a Chuá Mountain, aquela que o carrinho cai na água. O local também conta com passeio a cavalo, charrete, trenzinho, Roda do Sol (roda gigante), Barco Pirata e o Vento Minuano (chapéu mexicano). Além disso, quem visita o Parque pode assistir aos shows artísticos que acontecem no Palco Mágico com a presença de músicos ou grupos teatrais.

Passaporte com almoço

Para os visitantes aproveitarem ainda mais o Complexo Acqua Lokos na temporada de inverno, os diretores do parque criaram o passaporte/almoço, que além das atrações nas áreas Diversão e Fazenda, dá direito a uma refeição no restaurante instalado dentro do Complexo. A promoção é valida para as sextas-feiras, sábados, domingos e feriados. “É mais uma facilidade que criamos para os nossos clientes. Pois temos como missão oferecer a melhor experiência para todos que visitam e utilizam nossas atrações”, revela Jomara Souza, diretora do Complexo Acqua Lokos.

Hotel Fazenda

Com 20 anos de atuação no Litoral Norte gaúcho, o Complexo de Lazer Acqua Lokos também conta com um Hotel Fazenda para receber os hospedes do parque ou abrigar convenções, festas e eventos. São 36 chalés com estrutura interna que atende várias necessidades, sendo um deles adaptado para deficientes físicos e quatro deles mais amplos, com hidromassagem e aquecimento a gás. Cada chalé acomoda até quatro pessoas. Todos possuem ar condicionado Split quente e frio, minirrefrigerador, TV LCD, internet Wi-Fi, banheiro privativo e estacionamento exclusivo.

Ainda na área Hotel, os hóspedes encontram piscinas aquecidas e a Tenda de Artes com apresentações e shows, além de bicicletário, quadra de vôlei, campos de futebol, playground, sala de jogos, espaço kids, sala de estar e de TV. Para quem curte o contato com a natureza, o Hotel conta com o Lago das 7 Ilhas, que tem um circuito de pontes e pedalinhos. Além disso, quem se hospeda no Hotel pode usufruir gratuitamente de todas as atrações do Complexo nas áreas Fazenda e Diversão.

