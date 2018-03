Acqua Lokos é garantia de diversão também no inverno

A temporada de verão está terminando, mas o Parque Hotel Acqua Lokos seguirá de portas abertas. Desde o ano passado, o complexo de lazer e entretenimento, localizado na Estrada do Mar, em Capão da Canoa. (RS), lançou a temporada de inverno, que inicia em março e vai até o início de novembro. Durante esse período, o parque funcionará nas sextas-feiras, sábados, domingos e feriados. Já o hotel fica aberto todos os dias e o ano inteiro.

Na temporada de inverno a diversão fica por conta das atrações “secas” e do contato com a natureza. Duas áreas do Complexo ficarão ativas para receber o público: a Área Diversão e a Área Fazenda, onde estão três montanhas-russas – La Inversa, Mad Montanha (a 2ª maior do Brasil toda em madeira) e a Chuá Mountain, sensação do verão. Para a criançada curtir os dias frios do ano, o Acqua Lokos tem uma programação especial que envolve toda a família. “Tem o Minhoco Loko, o Trenzinho com a Turma dos Acqua Lokos, playground de madeira, pedalinhos, passeio a cavalo e charrete. Além dos shows circenses e o clima de campo no galpão com os animais da fazenda e a horta. Tudo pensado para proporcionar uma ótima experiência para nossos visitantes e hóspedes”, destaca a diretora do Acqua Lokos, Jomara Costa de Souza. Os administradores do Acqua Lokos lembram que as piscinas e os toboáguas da Área Aquática e da Área Coberta só funcionam na temporada verão.

Programação Especial de Páscoa

A temporada de inverno também reserva muitas atrações, como as experiências temáticas que vão ocorrer todos os meses do ano, começando já pela Páscoa, como explica o diretor Fabiano Brogni: “Vamos iniciar a temporada de inverno com a temática dos coelhos, em alusão à Páscoa, e cada mês vai seguir uma temática diferente para oferecer a melhor experiência possível a quem nos visita”, explica Fabiano.

Durante a temporada de inverno, os visitantes vão poder acompanhar a programação animada do Parque Hotel, que ocorre todos os dias com a recepção animada sempre com um personagem Acqua Lokos, além dos show circense no palco encantado e a performance interativa com personagens temáticos. Tem ainda os Guardiões dos Segredos que fazem sua performance encerrando com o desfile e fotos com os personagens Acqua Lokos.

Temporada de verão

A temporada de verão se encerra com um balanço positivo de público, que aproveitou os dias de sol para lotar o parque. “Vimos o quanto os clientes gostaram das áreas vips, dos decks novos , dos shows artísticos, e aguardamos todos na temporada de inverno para passar bons momentos aqui também, e se sentirem em casa!”, acrescenta o diretor Fabiano.

Destaque entre os melhores parques do país e da América Latina, o Acqua Lokos está cercado por uma mata nativa de 29 hectares em pleno litoral norte gaúcho. O complexo de lazer compreende em sua estrutura o hotel e o parque, que conta com quatro áreas: Aquática, Diversão, Coberta Aquática e Fazenda, totalizando mais de 50 atrações.

Deixe seu comentário: