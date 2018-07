Acqua Lokos entra de vez no roteiro das férias de inverno

As férias de inverno são aguardadas ansiosamente pelas crianças e pelos pais. Especialistas em pediatria e psicologia são unânimes: sair da rotina é importante. Esses profissionais também lembram que ouvir o desejo das crianças e valorizar os momentos familiares podem proporcionar dias gratificantes e experiências marcantes. Mas a solução não precisa, necessariamente, envolver uma grande viagem, uma extensa programação ou muitos gastos. Um destino que vem conquistando cada vez mais a criançada e os pais é o Acqua Lokos Parque Hotel, um local em sintonia com a natureza e uma enorme variedade de atrações ao estilo colônia de férias.

Tradicional ponto de diversão no litoral norte gaúcho, há dois anos o Acqua Lokos passou a contar também com a Temporada de Inverno, onde os visitantes desfrutam de todas as atrações das Áreas Diversão, Fazenda e Hotel. Além disso, a cada mês existe uma programação diferente, sempre com temáticas especiais. Para o mês de julho, período marcado pelas férias escolares, a programação será intensa e promete aquecer os dias com as “Alegrias de Inverno”.

Para conduzir os visitantes nessa história, os atores do núcleo artístico do Acqua Lokos criaram o espetáculo “Os Guardiões dos Segredos”, que através da linguagem lúdica do teatro fascina as crianças e emociona os adultos. Além disso, ainda tem os shows circenses, passeio de trem ao Galpão dos Animais da fazenda e a horta, três montanhas – russas, passeio a cavalo e charrete, campos de futebol e quadras de vôlei, bocha, chimarródromo, slackline, espirobol e muito mais.

Tudo acontece dentro de um complexo de lazer com mais de 20 hectares de área cercada por mata nativa e 36 chalés com estrutura interna que atendem várias necessidades, sendo um deles adaptado para deficientes físicos. São mais de 70 profissionais (no verão superam os 200) envolvidos para oferecer um atendimento diferenciado, que coloca o Acqua Lokos, por dois anos consecutivos, entre os 10 melhores parques de diversões e aquáticos da América do Sul. “Muito mais do que um produto, o que buscamos oferecer aqui é uma experiência de vida. Mais importante do que valorizar o que você vê, é valorizar o que você sente”, destaca a psicopedagoga e diretora do Parque, Jomara Costa de Souza.

Para quem estiver hospedado no hotel, além do acesso ao parque desde o dia do check-in até o dia do check-out, também tem programação especial para o mês, como café da manhã com um personagem Acqua Lokos, oficina doce no restaurante, show de circo, recreação infantil e a mesa das guloseimas no restaurante.

Endereço:

Estrada do Mar, Km 50 – nº 2000. Entre Arroio Teixeira e Curumim Capão da

Canoa(RS)

Período:

09/MAR e 25/NOV/2018 (Parque aberto nas sextas, sábados, domingos e feriados).

Pode participar crianças e adultos de todas as idades

Valor:

Passaporte 1 dia Inverno R$ 50.00 | Passaporte 1 dia Inverno com Almoço R$ 80.00 |

No site : Passaporte 1 dia Inverno R$ 30.00 | Passaporte 1 dia Inverno com Almoço

R$ 50.00 . Mais detalhes no whatsapp (51)9.9938.6398 ou pelo site www.acqualokos.com.br

Deixe seu comentário: