Carros rebaixados e antigos em exposição no Litoral Norte

Eles estão de volta! O Mega Evento Derrubados Litoral Norte já tem data marcada para acontecer e a segunda edição promete surpreender os amantes e interessados por carros rebaixados e antigos.

Devido à sua infraestrutura e segurança, o Acqua Lokos Parque Hotel foi novamente o local escolhido pelos organizadores. Já no primeiro ano, o encontro disponibilizou uma amostra de 150 veículos para um público de aproximadamente 200 pessoas, apresentando um balanço muito positivo.

Segundo os responsáveis pela atividade, além da exibição haverá uma competição por categorias de automóveis e bikes rebaixadas, com a supervisão e avaliação da equipe JGA Medições.

Marcos Turco, gerente comercial do Acqua Lokos Parque Hotel, acredita que o encontro sirva para aproximar os apaixonados e simpatizantes da modalidade, bem como promover o auxílio social através da doação de alimentos não perecíveis.

“Tenho certeza que vamos realizar uma grande confraternização entre amigos, que vai ampliar o entendimento do público em geral sobre a cultura dos carros rebaixados, com isso diminuindo o preconceito que muitas pessoas têm sobre esse segmento, além de oportunizarmos a caridade ao próximo,” explica.

O novo encontro será realizado no dia 6 de outubro, das 10h às 17h (podendo ser alterado conforme às condições do tempo).

O valor do ingresso, já com direito às 30 atrações da Temporada Inverno do Parque Acqua Lokos (Estrada do Mar, quilômetro 50, nº 2000 – entre as praias de Arroio Teixeira e Curumim) é de R$ 30,00 (individual), mais um 1 quilo de alimento não perecível por veículo. Mais informações pelos telefones (51) 9862-61659 e 9822-22096.

O parque

O parque gaúcho que é considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil é referência como um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado. Na Temporada Inverno, as áreas Diversão e Fazenda ficam abertas ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h.

Já o hotel mantém-se em funcionamento 24 horas por dia, durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 24 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2020.

De acordo com o diretor do Acqua Lokos Parque Hotel Fabiano Brogni, o interesse pela “estação seca” vem aumentando a cada ano. “Estamos trabalhando com muito esmero para que a Temporada Inverno se consolide cada vez mais como uma excelente alternativa de entretenimento para as pessoas que moram no litoral e os turistas que nos visitam”, explica.

Deixe seu comentário: