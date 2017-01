AcquaLokos está de portas abertas e com muitas novidades para o veraneio

Personagens estão distribuídos em todos ambientes do Acqua Lokos. Foto: Jackson Ciceri / O Sul Nova escultura no parque. Foto: Jackson Ciceri / O Sul O fotógrafo do jornal O Sul, Jackson Ciceri, vai circular pelo litoral norte gaúcho e clicar crianças de zero a três anos até o dia 26 de fevereiro, com autorização de pais e responsáveis. Foto: Ácqualokos/Jackson Ciceri/O SUl. Teatro de Bonecos. Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Fotos: Jackson Ciceri/O SUL

Tradicional no Litoral Norte, o Acqua Lokos já iniciou a temporada de verão com muitas novidades. Algumas áreas foram revitalizadas, como o Complexo Rocha e Vulcão onde ficam grandes toboáguas. O playground do Castelinho também foi totalmente remodelado e agora está mais lúdico e divertido. Os personagens pato Ronald, a vaca Malhada e o cavalo Pangaré estão cada dia mais presentes no parque. Novas esculturas e miniaturas enfeitam os ambientes.

Com uma programação diária da peça Princesa Sol e os Piratas, as apresentações de dança dos três personagens, agora, conta também com o Teatro de Bonecos. Música na Cabeça, Picolé e O Galo são as três histórias exibidas por Rodrigo Bizol, Leonardo Iorrani e Andrius Luiz. O espetáculo, com duração de 12 minutos, foi baseado nos livros de gibi do Acqua Lokos, distribuídos anualmente. O texto é de Jackson Wagner.

A notícia que animará todos os frequentadores em 2017, segundo o diretor do Acqua Lokos, Fabiano da Silva Brogni é de que o complexo passará a funcionar no inverno também, operando o ano inteiro. Em função disso, foram realizadas divisões com cercas de bambu e pórticos, separando e integrando as áreas para facilitar a circulação do público.

Comentários