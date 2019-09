Acreditem: após 7 anos de prejuízos, a Carris deu lucro

Os contribuintes da capital gaúcha, acostumados os últimos sete anos e compartilharem os prejuízos sucessivos nos balanços da empresa pública de ônibus Carris, tiveram uma agradável surpresa ontem. A presidente da empresa, a administradora Helen Machado, anunciou que a empresa conseguiu, pela primeira vez em sete anos, fechar um mês com lucro líquido. Segundo os dados divulgados ontem, o saldo positivo é de R$ 124 mil, referente a agosto de 2019, o que não ocorria desde agosto de 2012.

Carris continuará pública

Embora o histórico saldo positivo pudesse entusiasmar os adeptos da privatização, o próprio prefeito Nelson Marchezan Junior reiterou que a Carris não está na lista de privatizações num horizonte próximo.

Nova tentativa para emplacar bebida alcoólica nos estádios

O deputado estadual Giuseppe Riesgo, tenta emplacar um novo projeto que libera a venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol e praças esportivas do Estado. Embora tenha regras limitadoras do consumo, é pouco provável que a proposta prospere. Na ultima tentativa, em dezembro de 2018, projeto semelhante, de autoria dos deputados Gilmar Sossella e Ciro Simoni, ambos do PDT, mesmo tendo sido aprovado pela Assembleia, em plenário, foi vetado pelo governador Eduardo Leite. Isto significa que, se não ajustar previamente com o governo, o projeto será inócuo, mesmo que aprovado pelo plenário.

Mercado Público, patrimônio histórico

Estreante no Legislativo, o deputado Luiz Marenco (PDT) viu seu projeto que declara o Mercado Público de Porto Alegre como patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul ser aprovado em plenário por unanimidade ontem na Assembleia Legislativa.

A vaga no PDT

Curiosamente, é de Luiz Marenco a vaga que seria cedida ao deputado Gilmar Sossela, caso prospere a ação na qual ele reivindica o direito de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Sossela teve sua candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral, mas tenta reverter a decisão.

Jair Bolsonaro na ONU

Foi impecável, sob o ponto de vista da coerência e fidelidade aos compromissos que assumiu, o discurso do presidente da Repúbica Jair Bolsonaro, ontem, na abertura da assembleia geral da Organização das Nações Unidas. Bolsonaro marcou posição ao afirmar, já no início, que “sou o presidente de um País que esteve à beira do socialismo”.

