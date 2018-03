Um acrobata do Cirque du Soleil morreu após um acidente durante um espetáculo nos Estados Unidos

Um acrobata morreu após sofrer um acidente durante uma apresentação do Cirque du Soleil em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, no sábado (17). A morte foi confirmada pela companhia por meio de um comunicado no domingo (18). Yann Arnaud, com mais de 15 anos de experiência, caiu no palco após perder o controle enquanto realizava um número de acrobacia a 4,5 metros de altura, o que fez com que o espetáculo ‘Volta’ fosse paralisado para que recebesse os primeiros socorros.

O acrobata, nesse momento já inconsciente, foi transferido ao Tampa General Hospital, onde posteriormente morreu em consequência dos ferimentos, segundo confirmou um porta-voz do centro médico ao jornal ‘Tampa Bay Times’, de acordo com a agência France Presse.

“Toda a família do Cirque du Soleil está comovida e devastada por essa tragédia. Yann esteve conosco por mais de 15 anos e foi amado por todos que tiveram a chance de conhecê-lo”, diz o comunicado.

Outros dois espetáculos que estavam programados para Tampa foram cancelados após o acidente. A temporada de ‘Volta’ estreou na Tampa Greyhound Track em meados de fevereiro. “Estamos oferecendo nossa colaboração completa e transparente às autoridades à medida que examinem as circunstâncias desse acidente”, expressou a companhia.

Na última publicação que o acrobata fez em sua conta oficial no Instagram, no sábado, afirmou: “Depois de tanto trabalho e treino e encenação, o nosso duo nas correias finalmente está no show desta noite”.

Terceira envolvendo um artista do circo

A morte é a terceira envolvendo um artista do circo nos 34 anos da companhia, disse o presidente do grupo, Daniel Lamarre, em entrevista por telefone a agência Reuters, acrescentando que o ato com fitas aéreas era considerado um número relativamente seguro. “Não posso descrever como as pessoas se sentem. É terrível.”

Em 2016, o técnico Olivier Rochette, filho de um dos fundadores do Circo, morreu ao ser atingido por um guindaste, durante a preparação de palco do espetáculo “Luzia”, em Las Vegas. Três anos antes a acrobata Sarah Guyard-Guillot caiu quando sua corda de segurança se soltou.

A morte de Guyard-Guillot gerou uma investigação e, na época, o vice-presidente do Cirque du Soleil, Calum Pearson, disse que o caso havia sido um acidente com chance de “uma em um milhão” de acontecer novamente. A polícia de Tampa disse que o incidente envolvendo Arnaud está sob investigação da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos.

Conforme a notícia da morte se espalhou, mensagens de condolência foram sendo publicadas em homenagem a Arnaud. O artista documentava sua carreira e sua vida pessoal nas redes sociais, com imagens de seus treinamentos e também da convivência com a vida pequena publicadas no Instagram.

Deixe seu comentário: