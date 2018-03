Acrobata do Cirque du Soleil morre após acidente em espetáculo nos Estados Unidos

Um acrobata morreu após sofrer um acidente durante uma apresentação do Cirque du Soleil em Tampa, na Flórida, no sábado (17). A morte foi confirmada pela companhia por meio de um comunicado no domingo (18).

Yann Arnaud, com mais de 15 anos de experiência, caiu no palco após perder o controle enquanto realizava um número de acrobacia a 4,5 metros de altura, o que fez com que o espetáculo ‘Volta’ fosse paralisado para que recebesse os primeiros socorros.

O acrobata, nesse momento já inconsciente, foi transferido ao Tampa General Hospital, onde posteriormente morreu em consequência dos ferimentos, segundo confirmou um porta-voz do centro médico ao jornal Tampa Bay Times, de acordo com a agência France Presse. “Toda a família do Cirque du Soleil está comovida e devastada por essa tragédia. Yann esteve conosco por mais de 15 anos e foi amado por todos que tiveram a chance de conhecê-lo”, diz o comunicado.

Outros dois espetáculos que estavam programados para Tampa foram cancelados após o acidente. A temporada de “Volta” estreou na Tampa Greyhound Track em meados de fevereiro. “Estamos oferecendo nossa colaboração completa e transparente às autoridades à medida que examinem as circunstâncias desse acidente”, expressou a companhia. Na última publicação que o acrobata fez em sua conta oficial no Instagram, no sábado, afirmou: “Depois de tanto trabalho e treino e encenação, o nosso duo nas correias finalmente está no show desta noite”.

