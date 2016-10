Activia, da Danone, ganha novo posicionamento de marca

A Activia, marca da Danone, lança a iniciativa “InSync” que objetiva inspirar e celebrar as mulheres que buscam alinhar corpo e mente, trabalhando construtivamente com sua autocrítica, para que elas possam se sentir em harmonia e consigam alcançar o seu melhor. A proposta está inserida no novo posicionamento da marca, apresentado ao mercado na manhã desta quarta-feira. As novas embaixadoras da marca passam a ser a cozinheira e empresária Paola Carosella, a empreendedora e empresária Zica Assis e a bailarina Ingrid Silva, que do Rio de Janeiro foi para os palcos de Nova Iorque.

Paola Carosella participou do evento em Porto Alegre pela manhã, falando um pouco sobre sua carreira. Natural da Argentina, ela ficou mais conhecida no Brasil após sua participação como jurada no Masterchef, ao lado de Éric Jacquin. O bate-papo contou também com a participação da gerente geral do Shopping Iguatemi, Naile Santos.

A campanha publicitária do Activia é embalada por novas embalagens, em tom verde mais escuro, mesclado a dourado, além de linhas retas, garrafa mais acinturada para o iogurte líquido, agregado a sabores sazonais e uma linha light. O posicionamento que a marca adota também inspira mulheres a contar suas histórias de vida. As histórias selecionadas farão parte das novas embalagens dos produtos.

