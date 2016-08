Acusação convida 30 pessoas para a sessão. Dilma deve levar Lula e 18 ex-ministros

A advogada Janaína Paschoal, uma das autoras do pedido de impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff, divulgou nesse domingo a lista de convidados da acusação para acompanhar o depoimento da petista no Senado nesta segunda-feira. Dilma terá 30 minutos para fazer um pronunciamento em defesa própria, tempo que poderá ser estendido a critério do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowki, que comanda os trabalhos. Em seguida, ela será questionada pelos senadores, mas poderá escolher quais responder.

A relação da acusação, com 30 nomes, prioriza representantes de movimentos sociais e inclui Maria Lucia Pereira Wilken Bicudo, filha do jurista Hélio Bicudo, um dos autores do pedido de impeachment ao lado de Janaína e do advogado Miguel Reale Júnior. Também estão convidados Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre, Rogério Chequer, do Vem pra Rua, e Carla Zambelli, porta-voz do NasRuas.

Do lado da presidenta afastada, a lista também já foi divulgada e entre os convidados estão Lula, 18 ex-ministros e presidentes de partidos aliados, incluindo PT, PCdoB e PDT. A plateia deverá ser acomodados na galeria, que é a parte superior destinada ao público. Cada parte ficará de um lado, separada pelas equipes de TV e fotógrafos

