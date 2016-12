Acusação e defesa travam batalha no fim do júri da “Viúva da Mega-Sena”

Acusação e defesa travam uma intensa batalha no último dia do julgamento de Adriana Ferreira de Almeida, conhecida como “Viúva da Mega-Sena”, nesta quinta-feira (15) no Fórum de Rio Bonito(RJ). Pela acusação, a promotora de Justiça Priscila Xavier tenta comprovar a participação dela no assassinato do marido, Renné Senna, cometido em 2007. Já o advogado de defesa, Jackson Rodrigues, afirma que o MP não apresentou provas do envolvimento dela.

Adriana prestou depoimento mais cedo. Ela disse que gostava do companheiro mas admitiu que tinha um amante desde meses antes da morte de Renné, que ficou milionário após receber um prêmio de R$ 52 milhões na Mega-Sena. Adriana disse ainda que não sabia que estava no testamento com direito a metade de tudo que ele deixasse. Falou ainda sobre uma cobertura em Arraial do Cabo comprada por ela, e alegou que era um presente do marido.

Depois de Adriana foi a vez da promotora Priscila Xavier falar pela acusação. Ela tentou desconstruir a versão de Adriana, começando pelo apartamento. Segundo a Promotoria, Renné não sabia da compra e ficou furioso quando foi comunicado pelo gerente da conta bancária conjunta entre o casal.

A promotora também refez a cronologia dos últimos dias que antecederam o crime. Disse, por exemplo, que Adriana teria trocado telefonemas com Anderson Souza, que foi condenado a 18 anos pela morte de Renné. O sigilo telefônico de Adriana foi quebrado durante o processo. Segundo a acusação, Adriana teria mandado matar Renné após ficar sabendo que ele pretendia retirá-la do testamento.

O advogado de defesa, Jackson Rodrigues, tenta convencer os jurados de que o Ministério Público não apresentou provas concretas da participação dela no crime. Após o fim da fala do advogado ainda estão previstas uma réplica da acusação e uma tréplica da defesa. Por fim, os sete jurados irão para a sala secreta votar sobre o caso, acompanhados do juiz Pedro Amorim Gotlib Pilderwasser, da promotora e do advogado da acusada. A previsão é de que o julgamento avance pela madrugada desta sexta-feira (16).

