Acusada de matar mulher grávida para ficar com o bebê vai à júri popular

Acusada de esfaquear e matar uma adolescente grávida e tirar o feto do útero da vítima, Mirian Aparecida Siqueira, 25 anos, vai a júri popular em São Paulo. A data do julgamento ainda não foi determinada, segundo o Ministério Público, uma vez que as testemunhas e a própria ré ainda precisam ser ouvidas pela Justiça.

Valíssia Fernandes de Jesus, 15 anos, foi morta dentro da casa de Mirian, em outubro desse ano, após ser levada ao local pela acusada, dizendo que lhe daria um sapatinho de bebê. O corpo da jovem foi achado pelo marido de Mirian dentro de um tambor no quintal. O feto estava enrolado a uma toalha, no banheiro da residência.

Mirian confirmou em depoimento que tinha a intenção de ficar com o bebê da vítima porque havia mentido aos familiares dizendo que estava grávida. Ela também mentiu ao marido, ao afirmar que o feto achado no banheiro era fruto de um aborto.

Comentários