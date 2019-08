Acusado da morte da filha Isabella livre da prisão por causa do Dia dos Pais. Entenda as regras para as “saidinhas” de presos no Brasil

Prevista por lei desde 1984, a Lei de Execução Penal (LEP), que prevê o direito à “saidinha” de presos em determinadas ocasiões, causa, anualmente, rebuliço nas redes sociais na véspera de determinadas datas comemorativas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

É o caso, por exemplo, da saída de Suzane von Richthofen da prisão no Dia das Mães, mesmo condenada a 40 anos de prisão pela morte dos pais, em 2002; e de Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabella Nardoni, em 2008, e que irá deixar a Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, pela primeira vez no Dia dos Pais, neste domingo, 11.

A professora de Direito Penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie Erika Chioca Furlan ressalta que a “saidinha” da penitenciária não se trata de um benefício e, sim, de um direito do preso. “É uma forma de fazer com os sentenciados reingressem à sociedade. Nessas saídas, o preso consegue conviver com a família, sem vigilância direta do Estado”, explica Erika.

A LEP contempla somente presos em regime semiaberto, que tenham bom comportamento e tenham cumprido determinado período da pena. Alexandre Nardoni, réu primário, condenado a 40 anos de prisão, obteve, há três meses, progressão para o semiaberto concedida pela juíza Sueli Zeraik, da 1ª Vara de Execuções Penais de Taubaté.

Como já cumpriu um sexto da pena, Nardoni também passa a ter direito à “saidinha” – além de poder deixar a prisão para trabalhar ou estudar, tendo de voltar, obrigatoriamente, à prisão durante o período da noite. A mulher dele, Anna Carolina Jatobá, condenada pelo mesmo crime, recebe o benefício de saída desde 2017.

Segundo a professora do Mackenzie, são concedidos cinco “saidinhas” anualmente: além do período entre Natal e Ano-Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia de Finados.

– 1) Como funciona a “saidinha” temporária dos presos? As saídas temporárias estão fundamentados na Lei de Execuções Penais (Lei n° 7.210/84) e os princípios nela estabelecidos. Ocorrem em datas comemorativas específicas, como Natal, Dia das Mães e Dia dos Pais, para confraternização e visita aos familiares. “A Lei é específica para quem está no regime semiaberto porque é uma forma paulatina de fazer com que esses sentenciados reingressem à sociedade. Nessas saídas, o preso consegue conviver com a família, sem vigilância direta do Estado”, explica Erika. A especialista explica que, durante um ano, são concedidas cinco saídas, que podem durar até sete dias. Nos dias que antecedem tais datas, o juiz da Vara de Execuções Penais edita uma portaria que determina os critérios para concessão do benefício da saída temporária e as condições impostas aos presos, como o retorno no dia e hora determinados. Durante a “saidinha”, o preso deve manter o mesmo comportamento que tem dentro do presídio ou no trabalho externo. Ele não pode, portanto, frequentar bares, boates, se embriagar, andar armado ou praticar qualquer delito.

– 2) Quem criou a lei da ‘saidinha’? Desde quando ela existe? A Lei n° 7.210/84, que institui a “saidinha”, foi sancionada durante a ditadura militar pelo então presidente da República João Figueiredo (Arena), em 1984.

– 3) Quais são os requisitos para saída temporária? Quem tem direito? Para conseguir o direito à saída temporária – “as pessoas chamam de benefício, é direito, está previsto na lei”, ressalta a professora do Mackenzie –, o sentenciado tem de ter um bom comportamento prisional e ter cumprido o mínimo de um sexto da pena se for réu primário e um quarto se for reincidente. “A maioria dos presos consegue esses requisitos porque, para progredirem do regime fechado para o semiaberto, eles só precisam cumprir uma fração da pena. Então, quando eles estão no semiaberto, já estão com o requisito temporal cumprido, tudo o que precisam é manter o bom comportamento”, explica Erika.

– 4) Condenados por crimes hediondos têm direito à “saidinha”? Sim, condenados por crimes hediondos têm direito à “saidinha”, desde que estejam em regime semiaberto. De acordo com o Código Penal brasileiro, são considerados hediondos os crimes de latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, estupro, atentado violento ao pudor, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal e genocídio – tentados ou consumados.

– 5) Apenas presos no regime semiaberto tem direito à “saidinha”? Sim, somente os presos em regime semiaberto têm direito à saidinha. Os presos em regime fechado só podem deixar a prisão quando houver falecimento de cônjuge ou ascendente, descendente ou irmão; ou necessidade de tratamento médico.

