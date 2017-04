Acusado de bruxaria, menino abandonado se recupera completamente na Nigéria

Oito semanas após ser resgatado das ruas, o pequeno Hope já parece completamente recuperado da desnutrição e adaptado à vida ao lado de outras crianças. Acusado de bruxaria, o menino foi abandonado e vagou durante oito meses em uma vila na Nigéria, até ser acolhido por uma voluntária.

A imagem da dinamarquesa Anja Ringgren Lovén dando água e biscoitos ao menino de 2 anos, nu e extremamente magro, impressionou pessoas em todo o mundo e ajudou a arrecadar mais de US$ 1 milhão, segundo o jornal britânico “Independent”.

Ao lado do marido, David, Lovén mantém há três anos a African Children’s Aid Education and Development Foundation, uma instituição que abriga 34 crianças, todas abandonadas após serem acusadas de bruxaria.

Em uma entrevista ao “Huffington Post”, Lovén contou que em sua primeira visita à Nigéria conheceu uma criança que havia sido espancada quase até a morte por causa da superstição. Sem conseguir esquecer o caso, ela vendeu tudo o que tinha na Dinamarca e se mudou para o país africano, onde criou a fundação.

Ela diz que há dois meses recebeu um telefonema com o aviso de que um menino com idade entre 2 e 3 anos estava sozinho nas ruas e sobrevivendo com restos de comida que algumas pessoas davam a ele. Foi então que ela encontrou Hope.

O menino passou por uma transfusão de sangue e um tratamento para eliminar vermes e atualmente está bem de saúde, diz Lovén. Nos próximos dias ele será submetido a uma cirurgia para corrigir um defeito congênito na uretra, mas ela afirma que o procedimento é simples e não oferece riscos. (AG)

