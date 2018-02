O Ministério Público obteve, na Justiça, a condenação de Roger da Silva Pires, de 21 anos, que praticou crimes como estupro, extorsão e ameaça contra adolescentes em Porto Alegre. As penas, somadas, atingem mais de 42 anos de prisão em regime fechado. O réu cumpre pena na Penitenciária Estadual de Canoas 1. As vítimas foram jovens entre 13 e 15 anos de idade, do sexo feminino.

