Acusado de estuprar filha e enteada é preso em Teutônia

Um homem de 60 anos de idade foi preso na cidade de Teutônia, região dos Vales, por estuprar a filha e a enteada. Os fatos ocorreram por cerca de sete anos e as meninas eram ameaçadas com armas brancas para não contarem nada a amigos e familiares. O acusado residia no bairro Rio Branco em Canoas e estava foragido desde dezembro de 2018, quando saiu da cidade sem deixar contatos.

Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Canoas passaram a monitorar o indivíduo. Ele foi localizado e preso nesta terça-feira (4), onde estava residindo, em um bairro afastado do centro da cidade de Teutônia.

Conforme os relatos das vítimas, o homem esperava a mãe das crianças sair de casa para cometer os abusos. Ele foi encaminhado à DP para registro de ocorrência e, logo após, ao sistema prisional.

