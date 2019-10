Acusado de extorsão, o suspeito de chefiar esquema na Receita Federal tem salário de 21 mil reais

Marco Aurélio da Silva Canal, suposto chefe do esquema criminoso que extorquia dinheiro de investigados da Operação Lava-Jato, pediu para não ficar na mesma cadeia de outros detidos pela força-tarefa, horas após de ele próprio ser preso nesta quarta-feira (02).

A solicitação diz que ele “é funcionário público da Receita Federal, com atuação em procedimentos referentes a pessoas e empresas alvo de fases da operação Lava-Jato”. Por isso, diz o documento, Canal deveria ficar ou na penitenciária de Benfica ou na de Niterói.

O grupo criminoso liderado por ele, segundo a investigação, descobria quanto os réus deviam em multas para a Receita após as revelações feitas pela Lava-Jato e, em vez de cobrá-las, sugeriam o pagamento de vantagem indevida. Nesta quarta-feira, 12 integrantes do bando foram presos.

Canal é supervisor de Programação da Receita e trabalha no local desde 1995, com remuneração líquida de R$ 21,8 mil. A Lava-Jato contou com escutas autorizadas pela Justiça e ações controladas – como adiar o cumprimento de mandados de prisão – para localizar os suspeitos. O grupo, na prática, executava as multas contra investigados, com base nas ordens do Escritório de Pesquisa e Investigação na 7ª Região Fiscal – este, sim, integrante da força-tarefa da Lava-Jato.

“Em nenhuma das investigações foi requerido o compartilhamento de informações com a equipe de Canal”, destacou o o MPF (Ministério Público Federal), no pedido de prisão. “Canal passava a ter conhecimento dos fatos investigados pela Força-Tarefa da Lava-Jato somente depois que eles se tornavam públicos”, explicou.

Gilmar Mendes

O principal alvo da Operação Armadeira e apontado como chefe do esquema criminoso pela Polícia Federal é o auditor-fiscal Marco Aurélio da Silva Canal, supervisor nacional da Equipe Especial de Programação da Operação Lava-Jato. Esse técnico já havia sido acusado por irregularidades na divulgação de dados do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e de sua esposa, Guiomar Feitosa. O ministro chegou a citá-lo, nominalmente, por abuso de autoridade.

“Eu sei e a Receita sabe que houve abuso nesse caso. O que se sabe é que quem coordenou essa operação é um sujeito de nome Marco Aurélio da Silva Canal, que é chefe de programação da Lava-Jato do Rio de Janeiro”, disse Gilmar Mendes, há cerca de sete meses. O ministro disse também que o vazamento dos dados pessoais fez parte de uma operação de “baixo nível” para atingi-lo. “Estão incomodados [os responsáveis pelo vazamento] com o quê? Com algum habeas corpus que eu tenha concedido na Lava-Jato?”, questionou à época.

