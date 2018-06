Em sessão do Tribunal do Júri de Passo Fundo ocorrida na terça-feira, um homem acusado de matar os pais em Passo Fundo foi condenado a 40 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado. Os crimes ocorreram em 2009. De acordo com o Ministério Público, ele teria assassinado os pais para ficar com a herança.

