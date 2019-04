Acusado por propaganda enganosa, vídeo de Bettina, no YouTube, pode receber multa de 9 milhões

Por Gabriella Rocha*

A empresa de investimentos Empiricus será multada por até R$9 milhões pela divulgação da propaganda que apresentou aos internautas de todo o Brasil, no último mês, Bettina Rudolph. No vídeo, a jovem se apresenta e logo afirma: “tenho 22 anos e R$ 1.042.000 de patrimônio acumulado”. A estratégia mercadológica da empresa brasileira para chamar a atenção de novos clientes repercutiu por todo o país, até chegar na Receita Federal e no Procon-SP. Após análises da Fisco, foi percebido que o conteúdo se tratava de uma propaganda enganosa, por não informar corretamente os métodos utilizados por Bettina para construir o patrimônio, dando a entender que ela multiplicou seu capital que, como informa no vídeo, era de R$1.520.

No comunicado do Procon, consta que: “A afirmação da empresa de garantias de resultados de investimentos sob sua orientação, via movimentações financeiras no mercado variável de ações, demonstra-se enganosa e capaz de induzir o consumidor a erro, infringindo o artigo 37, §1º do Código de Defesa do Consumidor”. A multa será aplicada por um procedimento administrativo, que ainda definirá o valor, podendo variar entre R$650 e R$9 milhões, de acordo com a gravidade da infração.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

