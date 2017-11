O Tribunal do Júri condenou oito acusados de homicídio e de sete tentativas de homicídio durante uma disputa pela liderança na aldeia indígena de Passo Grande do Rio Forquilha, no município de Cacique Doble. Segundo o MPF, o grupo teria entrado na comunidade indígena no amanhecer do dia 13 de março de 2015, disparando tiros contra as residências do cacique e de seus apoiadores.

