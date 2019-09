Acusados de torturar adolescente em supermercado de São Paulo serão presos

Os dois seguranças acusados de torturar um adolescente de 17 anos no supermercado Ricoy, na Vila Joazina, na zona Sul de São Paulo, tiveram prisão decretada pela Justiça paulista após pedido da Polícia Civil. A juíza Tatiana Saes Ormeleze, do Fórum Criminal da Barra Funda, concedeu a prisão de David Oliveira Fernandes e Valdir Bispo dos Santos e ainda autorizou mandado de busca e apreensão nos endereços dos acusados.

O adolescente foi acusado de furtar uma barra de chocolates do mercado. Ao ser pego pelos seguranças, foi levado a uma sala fechada do mercado, onde foi despido e amordaçado. Os seguranças usaram um chicote para torturar e ferir o jovem. As agressões foram gravadas e circularam por redes sociais.

O inquérito sobre o caso foi instaurado no 80º Distrito Policia depois que as imagens começaram a circular. O adolescente disse que não procurou a polícia antes pois os seguranças o ameaçaram de morte caso contasse para alguém. Ele prestou depoimento na última segunda-feira (2) e afirmou que o caso ocorreu em agosto.

O chicote utilizado pelos seguranças foi feito de fios elétricos trançados. As agressões duraram por cerca de 40 minutos.

Funcionários do supermercado também foram ouvidos, mas negaram o conhecimento dos fatos. O supermercado afirmou que “repugna esta atitude” e que tomou conhecimento da situação através da imprensa. A empresa disse que vai colaborar com o necessário com as autoridades competentes na apuração do caso.

